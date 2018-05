Fellbach im Rems-Murr-Kreis 20-Jähriger von acht Männern in S-Bahn angegriffen

Von red/aks 07. Mai 2018 - 14:27 Uhr

Durch den Angriff erlitt der 20-Jährige Schürfwunden am Knie und an der Hand. (Symbolbild) Foto: Lichtgut/Achim Zweygarth

Ein 20 Jahre alter Mann fährt in der S-Bahn der Linie S3 vom Stuttgarter Hauptbahnhof in Richtung Backnang. In der Bahn wird der Mann von acht Fremden angegriffen.

Fellbach - Eine Gruppe von etwa acht unbekannten Männern hat in der Nacht zum Montag einen 20-jährigen Mann in einer S-Bahn der Linie S3 offenbar körperlich angegriffen.

Der Polizei zufolge stieg der 20-jährige Mann gegen 0.50 Uhr am Stuttgarter Hauptbahnhof in die Bahn ein. Während der Fahrt soll er auf Höhe Fellbach (Rems-Murr-Kreis) von den Unbekannten geschlagen und getreten worden sein. Beim Eintreffen der alarmierten Polizei am Bahnhof in Winnenden trafen die Beamten lediglich den 20-Jährigen an. Durch den Angriff hatte er Schürfwunden am Knie und an der Hand erlitten.

Der junge Mann beschreibt die mutmaßlichen Täter laut Polizei als dunkelhäutig. Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Auseinandersetzung dauern an. Zeugen sollen sich unter der Telefonnummer 0711 870 350 bei der Polizei melden.