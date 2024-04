Am 30. April werden ab 19 Uhr beim Fellbach Hopf wieder mehrere Tausend Besucher erwartet. In Bars und Bistros, Cafés, Kellern, Scheunen und Weingütern spielen Livebands oder legen bekannte DJs auf. Was ist genau geboten?

Das Event geht in seine 21. Auflage: Am Dienstag, 30. April, ab 19 Uhr kann man wieder mit kostenlosen Shuttlebussen in Fellbach von einer Location zur anderen „hopfen“. Zahlreiche Livebands mit einem abwechslungsreichen Musikmix sorgen für Stimmung. Für die Kneipen-Tour im Shuttlebus hat sich das Fellbacher Stadtmarketing einige Neuheiten ausgedacht: „Das Traditionsevent soll noch attraktiver für junge Leute werden“, berichtet Nicole Hofmeister.

Das Stadtmarketing hat dafür gesorgt, dass es in den Shuttlebussen nun auch Musik auf die Ohren gibt. Manche Fahrt dauert ja schon etwas, da die 13 Locations in Fellbach und Schmiden verteilt sind. So habe man eine Playlist erstellt, damit die Partystimmung auch im Bus nicht abflache.

Einige Locations sind neu dabei und haben viel Aufwand betrieben

Neu in diesem Jahr ist auch, dass die Vorgaben etwas gelockert wurden: Nicht nur Livemusik ist möglich, sondern auch DJs können für Stimmung sorgen. Einige Locations sind neu dabei: So beispielsweise der Stadtbiergarten des Oeffinger Gastronomen Daniel Schmieg . Er bespielt im zweiten Jahr den Fellbacher Rathausinnenhof und hat die Fellbacher Band La-Diri gebucht. Auch Dominic Welz vom gleichnamigen Gemüseanbaubetrieb ist das erste Mal beim Hopf dabei. In dem Eventgewächshaus ist eine große Bühne aufgebaut. „Wir machen eine Riesenparty mit stilvoller Musik“, kündigt Welz an.

Die Spiegeleffekte in dem Gewächshaus sorgten ebenso für eine besondere Atmosphäre wie die Feuerschalen im Freien. DJ Cici K. legt Mixed Musik auf. „Wir wollen ein breites Publikum ansprechen, für Jung und Alt ist alles dabei“, so Welz. Die Vorbereitungen seien sehr aufwendig gewesen: „Aber wir freuen uns auf einen tollen Abend.“

Auch die „Schmidener Kurve“ hat Premiere beim Fellbach Hopf. „Der Name hört sich schwungvoll an, und wir bieten eine Brücke nach Schmiden“, sagt Uwe Scholz. Er ist mit seiner Agentur Remstal-Event-Marketing im gleichen Gebäude ansässig wie die Mize-Zeltvermietung und Schmitt Haustechnik. „Wir haben alle mit Veranstaltungen zu tun, so haben wir gedacht, dass das ganz gut passt, dass wir beim Hopf mitmachen“, sagt Scholz. Auflegen wird in der Salierstraße 21 DJ Pellex, im bürgerlichen Leben heißt er Pele Bürkmann. Der Schmidener hat bereits bei der Reihe „Live im Park“ aufgelegt. Die Lagerhalle biete Platz für rund 800 Leute. Eine Besonderheit sei auch das selbst gebraute Bier, das Cannstatter Keller, das ausgeschenkt wird. Die Vorbereitungen seien ein Riesenaufwand gewesen. „Nun sind wir gespannt und freuen uns darauf.“

Das Hofbräu-Regiment ist der klassische Magnet beim Spargelbesen

Ein Klassiker und Besuchermagnet ist das Hofbräu-Regiment beim Spargelbesen der Familie Bauerle. Dirk Wöhrle vom Hofbräu-Regiment, geboren in Schorndorf, aufgewachsen in Althütte, inzwischen in Stuttgart lebend, weist darauf hin, dass diesmal etwas weniger Platz zur Verfügung stehe. „Es gibt dieses Jahr kein Zelt, es wird im überdachten Hof gespielt“, sagt Phillip Bauerle. Früher zu kommen sei daher empfehlenswert. Seit mindestens 15 Jahren spiele das Hofbräu-Regiment beim Hopf auf, erzählt Wöhrle.

Derzeit heizt die Band beim Frühlingsfest in Grandls Hofbräuzelt ein. „Da spielen wir seit 2005 und feiern nächstes Jahr unser 20-Jahr-Jubiläum.“ Weitere Hopf-Stationen sind CBC Fellbach, Clutch23-Bar, Italfisch, Freundeskreis Fußball, Rienth’s Weintreff, die Schmiede Bar & Bistro, Kunstverein Fellbach, Weingut Heid und En Casa Café Bar II.

Für sechs gesammelte Stempel in sechs Locations gibt es ein Gratis-Getränk

Das Stadtmarketing lädt dieses Jahr alle „Hopfenden“ auf ein Getränk ein. Mit dem Kauf eines Hopf-Bändels erhält jeder Besucher eine Hopf-Karte. Hier gilt es, sechs Stempel in sechs unterschiedlichen Locations zu sammeln. Für sechs gesammelte Stempel gibt es ein Gratis-Getränk. Einzulösen in einer beliebigen Hopf-Location. Zugang zu allen Hopf-Locations erhält man mit dem Hopf-Bändel, mit dem auch die Shuttle-busse kostenfrei sind. Die Bändel sind im Vorverkauf für 10 Euro, an der Abendkasse für 14 Euro bei allen teilnehmenden Veranstaltern erhältlich sowie beim i-Punkt Fellbach. Zum 20-Jahr-Jubiläum des Fellbach Hopf wurde mit dem Hopf-Frühstück im vergangenen Jahr eine alte Tradition wiederbelebt, und OB Gabriele Zull hatte für die Partygäste am frühen Morgen Spiegeleier gebraten. Diese Extra-Stärkung wird es dieses Jahr beim 21. Fellbach-Hopf nicht geben.

Informationen auch im Internet unter: www.stadtmarketing-fellbach.de