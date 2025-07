Tiny House in Plüderhausen Wohnen im einstigen Hühnerstall – Künstler bietet Charme auf 40 Quadratmetern

Er wohnt in Plüderhausen, hat ein Atelier in Schorndorf und bereist die Welt. Hardy Langer ist Künstler durch und durch. Das merkt man auch seinem Tiny House an. Ein Vor-Ort-Besuch.