Fellbach: Fellbach erinnert an Erfinder des „Roten Hauses“

Der kürzlich verstorbene Bildhauer Timm Ulrichs ist dank seines Kunstwerks auf dem Besinnungsweg Oeffingen weithin bekannt.
Der Förderverein Besinnungsweg Fellbach trauert um den international bekannten Künstler Timm Ulrichs, der vor wenigen Tagen im Alter von 86 Jahren verstorben ist. Ulrichs zählt zu den zentralen Figuren der deutschen Konzeptkunst, bezeichnete sich selbst als „Totalkünstler“ und gründete bereits im Alter von 19 Jahren die „Werbezentrale für Totalkunst, Banalismus und Extemporismus“.