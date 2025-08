Fellbach: Fast & Forest: Am Start steht auch der indische Meister

Nicht jeder Anruf auf dem Handy mit einer Nummer aus Indien ist ein Spamanruf. Das weiß jetzt auch Marc Sanwald vom TSV Schmiden, der Organisator des Fellbacher Radevents „Fast & Forest“, das an diesem Sonntag seine dritte Auflage feiert – diesmal allerdings ohne das Rennen durch die Fellbacher Innenstadt (wir haben berichtet). Als sein Handy am vergangenen Dienstag geklingelt hat und besagte Nummer anzeigte, hat der 52-Jährige den Anruf natürlich sofort weggedrückt. Als er dann nur eine Minute später einen weiteren Anruf – diesmal über die Messenger-App WhatsApp – erhielt, „habe ich den Anruf nicht nur weggedrückt, sondern die Nummer auch sofort blockiert und gemeldet“.

Allerdings sei er dann doch ein wenig stutzig geworden, da bei Spamanrufen normalerweise kein Name erscheine, bei diesem aber schon: „Shiven AeroHawk“ war auf dem Display zu lesen. „Ich habe dann mal gegoogelt, den Instagram-Account angeschaut und festgestellt, dass das ein Mountainbikefahrer aus Indien ist“, sagt Sanwald und schüttelt lachend den Kopf. Als indischer Meister ein wohl guter noch dazu. Schnell hat er die Blockade aufgehoben, die Meldung zurückgenommen und den 28-Jährigen kontaktiert. Der war kurz zuvor in Frankfurt gelandet und wollte sich auf Anraten von Elisabeth Brandau, mehrfache deutsche Mountainbike- und Cyclocross-Meisterin, fürs Fellbacher Rennen anmelden. Der 28-jährige Shiven, der selbst auf seiner Lizenz keinen Nachnamen hat, startet wohl gerade eine Europatour, will dabei von Rennen zu Rennen tingeln und auch Halt in Fellbach machen – sehr zur Freude freilich von Marc Sanwald. Wie gut der Inder indes wirklich ist, wagt der Chef der Radsportabteilung des TSV Schmiden nicht zu beurteilen. In Jared Salzwedel habe der Weitgereiste aber auf jeden Fall einen namhaften und auch guten Trainer.

Marcel Scheu vom TSV Schmiden am Start

Ein eher unbeschriebenes Blatt für Sanwald, der sich in der Radsportszene eigentlich bestens auskennt und gut vernetzt ist, ist auch Sascha Starker. Und dies, obschon der 36-Jährige von der SSG Bensheim Europameister MTB Marathon sowie deutscher Meister MTB Marathon und Cross Country in der Kategorie Master 1 ist. „Ich bin wirklich sehr gespannt auf ihn“, sagt der Cheforganisator. Und damit auch auf den Ausgang des Hauptrennens, das um 9 Uhr an der Neuen Kelter gestartet wird, über 63 Kilometer geht und bei dem in Summe 1650 Höhenmeter zu bewältigen sind. Denn außer den bereits erwähnten Fahrern haben auch der Vorjahressieger Simon Schneller vom Team Bulls, Karl Platt, der sechsmalige Sieger der Cape Epic, dem härtesten Mountainbike-Etappenrennen der Welt für Zweier-Teams in Südafrika, sowie Jan Koller aus Kirchheim, der jüngst im März bei der diesjährigen Cape Epic mit seinem Partner den zweiten Platz in der Amateurwertung belegt hat, für die Langdistanz gemeldet. Für das Lokalkolorit zeichnet derweil Marcel Scheu vom Activity-Racing-Team des TSV Schmiden verantwortlich. Der 22-Jährige hat vor kurzem seine ersten beiden Weltcuppunkte verbucht.

Das Fahrerfeld ist fast ausgebucht

Insgesamt gibt es am Sonntag drei Rennen. Das zweite über die Mitteldistanz (41 Kilometer/1100 Höhenmeter) wird um 9.30 Uhr gestartet, das dritte über die Kurzdistanz (21 Kilometer/550 Höhenmeter) um 10 Uhr. Für alle drei Rennen gibt es in Summe 250 Startplätze, am Mittwoch war das Fahrerinnen- und Fahrerfeld bis auf 27 Plätze ausgebucht. „Das ist überragend. Wir freuen uns riesig über den Zuspruch“, sagt Sanwald, der von rund 35 ehrenamtlichen Helfern unterstützt wird. Allein 53 haben für die Langstrecke Mountainbike gemeldet, sogar 62 für die Langstrecke Gravelbike (Start: 9.05 Uhr).

Neue Streckenführung

Neu ist in diesem Jahr die Streckenführung, von der Sanwald selbst „absolut begeistert“ ist. Die Runde ist mit 19 Kilometern fast dreimal so lang wie jene im vergangenen Jahr und führt von Fellbach bis in den Schurwald auf Kernener Gemarkung. Der Rundkurs beinhaltet zwei Trails, drei lang gezogene Berge und geteerte Passagen mit einem „mega Ausblick nach Stuttgart“, sagt Sanwald. Selbst an einer Ziegenherde, die am Plateau weitet, führt die Strecke vorbei. „Da kommt komplettes Österreichfeeling auf“, sagt der 52-Jährige, der die Rennen auch kommentieren wird. Gut für die Radler sei die längere Runde auch deshalb, weil sie den steilen Kappelbergweg mit geschätzten 16 Prozent Steigung deutlich seltener hinauf müssen als noch im vergangenen Jahr.

Rahmenprogramm für Jung und Alt

Abgerundet wird der Renntag mit einem Charity-Bikeathlon (400-Meter-Radrunde mit Laser-Schießstand) zugunsten der Rollstuhlrugby-Abteilung des TSV Schmiden (von 15 Uhr an) sowie einem Kids-Skill-Parcours für Kinder von sechs bis 14 Jahren (10 bis 13 Uhr).

Weitere Informationen gibt es auf der Homepage: www.fast-and-forest.com