Fellbach: Deshalb wird das Hallenbad F3 für zwei Wochen geschlossen

Der Bau des im September 2013 eröffneten Kombibads F3 in Fellbach (Rems-Murr-Kreis) inklusive der Gestaltung des Umfelds hat einst bei seiner Eröffnung rund 45 Millionen Euro gekostet. Eine beachtliche Summe, die bis heute nachwirkt: Bei der Vorstellung des vorläufigen Rechnungsergebnisses 2024 vor einigen Wochen bezifferte Raphael Gabel vom Kämmereiamt die Verschuldung fürs F3 Ende vergangenen Jahres auf 13,7 Millionen Euro – was einer Fellbacher Pro-Kopf-Verschuldung von 291 Euro entspricht.

Gleichwohl ist man bei der Stadtverwaltung und der F3 Betriebsgesellschaft Kombibad Fellbach GmbH, wie sie offiziell heißt, zufrieden mit der Entwicklung und dem Zuspruch – insbesondere der Saunabereich erfreut sich weiterhin großer Beliebtheit.

Sicherheit und Hygiene im F3

Umso mehr sind, um die Attraktivität zu halten, Instandsetzungsarbeiten nötig. Diese stehen demnächst für den Innenbereich an – eine nachvollziehbare Entscheidung, denn bei 30 Grad zieht es viele Badefreunde ohnehin eher in den (geöffneten) Freibadbereich. Und Saunafans benötigen es bei derart heißem Wetter auch nicht zwingend den Schwitztempel.

Die F-Betriebsleitung kündigt deshalb von Montag an eine knapp zweiwöchige Revisionsschließung an: Aufgrund der nötigen umfangreichen Revisionsarbeiten bleibt der gesamte F3-Innenbereich von Montag, 30. Juni, bis Samstag, 12. Juli, geschlossen. „Auch das Frühschwimmen wird in diesem Zeitraum nicht angeboten“, so die Erläuterung der Betriebsgesellschaft.

Die turnusmäßige Wartung dient nach F3-Auskunft der Sicherheit, Hygiene und dem langfristigen Erhalt der gesamten Anlage.

Während der Revision werden unter anderem folgende Maßnahmen durchgeführt: Fliesenschäden in den Becken- und Nassbereichen werden repariert. Die Becken und Beckenumgänge werden gründlich gereinigt. Die Unterwasserbeleuchtung wird instandgesetzt. Und, ganz wichtig: Die Salzsauna wird umgebaut und erfährt somit eine komplette Erneuerung.

Fellbachs Erster Bürgermeister Johannes Berner begrüßte im Juni 2024 den neuen F3-Geschäftsführer Tobias Degout (rechts). Foto: Tosun

Tobias Degout ist seit gut einem Jahr Geschäftsführer der F3 Betriebsgesellschaft. Der gebürtige Backnanger (Jahrgang 1986) ist in Rudersberg aufgewachsen, vor seinem Antritt in Fellbach im Juni 2024 war er Geschäftsführer des Panorama-Bads in Freudenstadt.

Zu den anstehenden Aktivitäten im F3 sagt der Bädermanager: „Die regelmäßige Revision ist wichtig, um unseren Gästen auch künftig einen sicheren, sauberen und komfortablen Aufenthalt zu gewährleisten.“ Die zwei Wochen würden gezielt genutzt, um notwendige Arbeiten durchzuführen, die im laufenden Betrieb nicht möglich wären.

„Am Samstag, 12. Juli, freuen wir uns darauf, unsere Gäste mit frischem Glanz, verbesserter Ausstattung und attraktiven Angeboten wieder begrüßen zu dürfen“, erklärt Degout.

Saunaevent „Heatwave“ am 12. Juli

Zum Restart gibt es im Saunabereich seiner Einschätzung zufolge „direkt ein besonderes Highlight“: Denn ab 20 Uhr wird die modernisierte und neu gestaltete Salzsauna im Rahmen des Saunaevents „Heatwave“ feierlich eröffnet. Dafür muss der reguläre Betrieb im Saunabereich am ersten Wiedereröffnungstag bereits um 18 Uhr beendet werden. Degout: „Wir freuen uns auf ein außergewöhnliches Saunaerlebnis in stimmungsvoller Atmosphäre mit besonderen Aufgüssen und kleinen Überraschungen.“

Das Freibad hat über den gesamten Zeitraum täglich geöffnet, am 30. Juni allerdings erst ab 12 Uhr. Und auch hier gibt es Neuerungen: Seit Beginn der Saison stehen den Badegästen nach Auskunft von F3-Marketingleiterin Birgit Steinegger moderne Indoor-Duschen zur Verfügung, die den Komfort bei jedem Wetter spürbar erhöhen. Zudem bietet die Wellness-Oase im Juli und August bei sonnigem Wetter Massagen unter freiem Himmel an, täglich von 10 bis 19 Uhr.