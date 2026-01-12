Fellbach: Ex „Tatort“-Star in der Tanzstunde auf der Bühne

Oliver Mommsen verkörpert in der romantischen Komödie einen autistischen Wissenschaftler. Aufführungen am 21. und 22. Januar in der Schwabenlandhalle Fellbach.
Man kennt ihn als jahrelangen Kriminalhauptkommissar Nils Stedefreund an der Seite von Sabine Postel im Bremer „Tatort“. Demnächst allerdings ist der bekannte TV-Schauspieler auf der Bühne in Fellbach zu erleben: Er gastiert am Mittwoch, 21., und Donnerstag, 22. Januar, mit der romantischen Komödie „Die Tanzstunde“ in der Schwabenlandhalle.