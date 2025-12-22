Den Begegnungsstätten für Fellbacher Senioren droht das Aus. Ob dies auch das Ende der traditionellen Feier für ältere Menschen am 24. Dezember bedeutet, ist allerdings noch offen.
Manchmal kann es ganz nützlich sein, in alten Zeitungsbänden zu kruschteln und zufällig auf Sätze zu stoßen, die Jahrzehnte später erst recht von großer Wahrhaftigkeit geprägt sind. So wurde in der Fellbacher Zeitung am 27. Dezember 1999 im Nachbericht zur von 60 Menschen besuchten Heiligabendfeier im Treffpunkt Mozartstraße die Klavierspielerin Lore Braer mit diesen Worten zitiert: „Man kann nur hoffen, dass eine so schöne Tradition noch lange weitergeführt wird.“