Das Landgericht Stuttgart hat einen 48-Jährigen zu einer Gefängnisstrafe verurteilt. Er hatte in seiner Heimatstadt Fellbach über Jahre einen schwunghaften Drogenhandel betrieben.
Nach fünf Verhandlungstagen hat die 17. Große Strafkammer des Landgerichts Stuttgart einen 48-Jährigen aus Fellbach (Rems-Murr-Kreis) wegen schwunghaften Drogenhandels über mehrere Jahre zu zwei Jahren und elf Monaten Gefängnis verurteilt. Mit dem Urteil blieben die Richter knapp unter der Forderung der Staatsanwaltschaft, die drei Jahre Haft gefordert hatte. Die Verteidigung hatte eine Haftstrafe von zwei Jahren und neun Monaten für ausreichend erachtet.