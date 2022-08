1 Im Rems-Murr-Kreis steigen immer wieder Unbekannte in Kindergärten und Schulen ein. Foto: picture alliance / dpa/Frank Rumpenhorst

Schon wieder werden aus Fellbach im Rems-Murr-Kreis Einbrüche gemeldet, bei denen unter anderem ein Kindergarten betroffen ist.















Link kopiert

Erneut hat es in Fellbach Einbrüche in öffentliche Einrichtungen gegeben – auch diesmal war wieder unter anderem ein Kindergarten betroffen. Wie die Polizei mitteilt, wurden am Dienstagvormittag drei weitere Einbrüche bemerkt, wobei es in einem Fall beim Versuch blieb. In der Nacht hatte ein Einbrecher die Eingangstüre eines Kindergartens in der Geschwister-Scholl-Straße aufgehebelt. Er begab sich in einen Büroraum. Aus diesem entwendete er eine Geldkassette mit ein wenig Bargeld. An der Eingangstüre entstand ein Schaden von rund 2000 Euro.

In der Rilkestraße hebelte ein Einbrecher ein Fenster auf und verschaffte sich über dieses Zugang in ein Schulgebäude. Hier durchsuchte er einen Büroraum. Ob etwas gestohlen wurde, muss noch geklärt werden. Der Schaden wird auf 500 Euro geschätzt.

Schließlich wurde noch versucht, in ein Ladengeschäft in der Thomas-Mann-Straße einzubrechen. Die Eingangstüre hielt den Hebelversuchen jedoch stand. Der Schaden wird auf 500 Euro geschätzt. Ein Zeuge wurde gegen 2 Uhr auf Geräusche aufmerksam, die Polizei vermutet, dass um diese Zeit der Einbruchsversuch stattfand. Hinweise nimmt das Polizeirevier Fellbach unter der Telefonnummer 07 11/5 77 20 entgegen.

Seit längerer Zeit häufen sich derartige Einbrüche in Fellbach. Seit Jahresbeginn haben sich laut der Polizei rund 20 solcher Taten ereignet – die Beute ist meist deutlich geringer als der angerichtete Sachschaden. Möglicherweise, so eine Vermutung der Polizei, versuchen Drogensüchtige, auf diese Weise an schnelles Geld zu kommen.