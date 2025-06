1 Die Polizei sucht Zeugen, die den Raub beobachtet oder die geflüchtete Tätergruppe gesehen haben. (Symbolbild) Foto: Marcus Brandt/dpa

In Fellbach ist es am Freitagabend ein junger Mann bei einem Raub leicht verletzt wurde. Die Polizei sucht Zeugen.











Am Freitagabend hat eine Gruppe Jugendlicher einen jungen Mann in Fellbach ausgeraubt, der dabei leicht verletzt wurde. Wie die Polizei mitteilt, befanden sich gegen 22.30 Uhr mehrere Menschen im Alter von 18 und 19 Jahren im Bereich des Tante-Emma-24/7-Ladens in der Bahnhofstraße in Fellbach (Rems-Murr-Kreis).