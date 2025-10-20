Die Stadt Fellbach kann sich mit zwei Besitzern von Grundstücken fürs erhoffte neue Feuerwehrhaus nicht einigen. Eine Planungsalternative soll den „Befreiungsschlag“ bringen.
Dass die längst beschlossene neue Fellbacher Feuerwache derzeit auf Eis liegt und somit ein Projekt eher für die weitere als für die nähere Zukunft ist, ist bekannt. Angesichts der in Fellbach wie fast in jeder Kommune grassierenden Ebbe in der Stadtkasse ist das Geld für die Realisierung einer – ohnehin bereits abgespeckten – Variante in Höhe von 27 Millionen Euro einfach nicht da.