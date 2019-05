8 Die Besucher eines Fitnessstudios in Fellbach kommen mit dem Schrecken davon.Foto:SDMG/Kohls Foto:

Schrecksekunde in Fellbach: Weil bei den Bauarbeiten an einem Einkaufszentrum ein Feuer droht, rücken Feuerwehr und Notarzt an. Ein Fitnessstudio muss geräumt werden.

Stuttgart - Für Unruhe hat am Mittwochvormittag ein Einsatz von Feuerwehr und Rettungskräften in einem Einkaufszentrum in Fellbach (Rems-Murr-Kreis) gesorgt. Nach Angaben der Polizei wurde um 9.12 Uhr eine starke Rauchentwicklung gemeldet.

Der genaue Hergang des Vorfalls ist unklar. Offenbar sorgten aber Bauarbeiten für den Notruf. Im Zuge des Einsatzes musste ein Fitnessstudio geräumt werden. Die Feuerwehr hatte die Lage nach kurzer Zeit unter Kontrolle, verletzt wurde niemand. Die Höhe des Sachschadens ist noch nicht bekannt.