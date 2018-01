Fellbach Auto schanzt gegen Hauswand

Von wei 26. Januar 2018 - 12:06 Uhr

Am Freitagvormittag ist im Rems-Murr-Kreis ein Pkw mit hoher Geschwindigkeit gegen eine Hauswand gefahren. Die Straße wurde gesperrt, die beiden Insassinnen des Wagens wurden verletzt.





Fellbach - An der Kreuzung von Rommelshausener Straße und Stettener Straße in Fellbach (Rems-Murr-Kreis) hat sich am Freitagvormittag ein Unfall ereignet. Laut der Polizei fuhr dort gegen 11 Uhr ein mit zwei Personen besetztes Auto gegen eine Hauswand. Die beiden Insassinnen des VW wurden leicht verletzt.

Aus ungeklärter Ursache war der Wagen an der T-Kreuzung aus der Stettener Straße gekommen und weiter geradeaus gefahren – mit hoher Geschwindigkeit, wie die Polizei mitteilt. Dort schrammte er eine Ampel, schanzte über eine Mauer, durch einen Zaun und gegen die Außenwand eines Wohnhauses. Dort kam das Auto auf der Seite zum Liegen. Die 72 Jahre alte Fahrerin und ihre 62-jährige Begleiterin wurden vor Ort erstversorgt und kam dann leicht verletzt in ein Krankenhaus.

Während der Unfallaufnahme wurde die Ortsdurchfahrt bei der Einmündung gesperrt werden. Den Schaden schätzt die Polizei auf 10 000 Euro. Wie hoch der Schaden an der Hauswand ist, steht ebensowenig fest wie die genaue Ursache des Unfalls.