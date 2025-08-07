Fellbach: 85-Jähriger baut drei Unfälle – Verdacht auf Herzinfarkt

Im Stadtgebiet von Fellbach verursacht ein Senior innerhalb von 30 Minuten mehrere Unfälle. Die Polizei ermittelt – ein medizinischer Notfall wird nicht ausgeschlossen.

Eine Kette von Unfällen hat ein 85-jähriger Mercedes-Fahrer am Mittwoch in der Zeit von 14.20 Uhr bis 14.50 Uhr im Stadtgebiet von Fellbach (Rems-Murr-Kreis) verursacht. Wie die Polizei berichtet, war der Senior zunächst in der Stuttgarter Straße gegen zwei geparkte Autos gefahren. Dann floh er von der Unfallstelle und fuhr in Richtung Bahnhofstraße davon.

Wenig später wurde der Polizei eine weitere Unfallflucht an einem parkenden Fahrzeug in der August-Brändle-Straße gemeldet und das gleiche Fahrzeug beschrieben. Gegen 14.50 Uhr überfuhr der 85-Jährige dann im Bereich Waiblinger Straße eine Verkehrsinsel, er verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug und überfuhr eine bepflanzte Fahrbahnverengung, wo er einen Baum sowie ein geparktes Motorrad touchierte. Kurz vor der Einmündung zur Lessingstraße kam er schließlich mit seinem Mercedes neben der Fahrbahn zum Stehen.

Der 85-Jährige blieb durch den Unfall unverletzt, wurde aber zur medizinischen Abklärung in eine Klinik gebracht, da bei ihm laut Notarzt der Verdacht auf einen Herzinfarkt vorlag.

Der Schaden beläuft sich auf rund 30.000 Euro

Es entstand ein Gesamtschaden von etwa 30 000 Euro. Die weiteren polizeilichen Ermittlungen dauern an.