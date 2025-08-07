Fellbach: 85-Jähriger baut drei Unfälle – Verdacht auf Herzinfarkt

Im Stadtgebiet von Fellbach verursacht ein Senior innerhalb von 30 Minuten mehrere Unfälle. Die Polizei ermittelt – ein medizinischer Notfall wird nicht ausgeschlossen.
Eine Kette von Unfällen hat ein 85-jähriger Mercedes-Fahrer am Mittwoch in der Zeit von 14.20 Uhr bis 14.50 Uhr im Stadtgebiet von Fellbach (Rems-Murr-Kreis) verursacht. Wie die Polizei berichtet, war der Senior zunächst in der Stuttgarter Straße gegen zwei geparkte Autos gefahren. Dann floh er von der Unfallstelle und fuhr in Richtung Bahnhofstraße davon.