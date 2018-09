Fellbach 82-Jähriger stirbt im Stadttunnel

Von wei 19. September 2018 - 18:13 Uhr

Rettungskräfte konnten dem 82-Jährigen nicht mehr helfen (Symbolbild). Foto: Phillip Weingand / STZN

Der Stadttunnel in Fellbach war am Mittwochmorgen für anderthalb Stunden gesperrt: Ein 82-Jähriger hatte am Steuer massive gesundheitliche Probleme bekommen. Für ihn kam jede Hilfe zu spät.

Fellbach - Ein 82-jähriger Autofahrer ist am Mittwochmorgen gegen 10 Uhr im Stadttunnel von Fellbach (Rems-Murr-Kreis) von der Fahrbahn abgekommen und gegen die Tunnelwand geprallt. Die Polizei vermutet massive gesundheitliche Probleme als Ursache. Rettungskräfte versuchten den Mann zu reanimieren, doch das gelang ihnen nicht. Der Mann starb noch an der Unfallstelle.

Seine ebenfalls 82-jährige Beifahrerin blieb unverletzt. Der Stadttunnel musste von der Polizei rund anderthalb Stunden lang gesperrt werden.