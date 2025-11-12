Die festgestellten Mängel im Feuerwehrhaus des nördlichen Fellbacher Stadtteils werden behoben. Eröffnung ist für Ende 2026 angepeilt.

Die Feuerwehr ist den Entscheidungsträgern in Fellbach prinzipiell durchaus lieb und teuer – und das gilt weiterhin, auch wenn das 27-Millionen-Euro-Projekt der künftigen Feuerwache an der Bühlstraße im Osten der Fellbacher Kernstadt (Rems-Murr-Kreis) wegen der anhaltenden Ebbe in der Stadtkasse vorläufig auf Eis liegt. In den Stadtteilen jedenfalls wird derzeit investiert, ebenfalls mit beachtlichen Summen.

Dieses finanzielle Engagement resultiert aus dem Feuerwehrbedarfsplan des Jahres 2018: Seinerzeit waren verschiedene Mängel an den drei Feuerwehrhäusern in Fellbach festgestellt worden, die somit nicht mehr dem aktuellen Standard entsprachen. Neben verschiedenen notwendigen technischen Anpassungen fehlten in allen Häusern beispielsweise ausreichend Umkleidefläche, eine strikte sogenannte Schwarz-Weiß-Trennung, also die Trennung zwischen der benutzten Einsatzkleidung und den „privaten“ Kleidungsstücken, oder auch Sanitärräume für Frauen.

Alle Feuerwehr-Standorte in Fellbach werden ertüchtigt

Bewusst hat sich der Gemeinderat nach dieser Analyse dafür entschieden, die drei Feuerwehrstandorte in Fellbach beizubehalten und diese zu ertüchtigen beziehungsweise neu zu bauen. Im Jahr 2023 wurde der Neu- und Umbau am Feuerwehrhaus Schmiden abgeschlossen.

Und seit Januar 2025 läuft der Ausbau des einst 1988 errichteten Oeffinger Feuerwehrhauses. „Der Bedarfsplan gibt den Fahrplan vor“, erklärte der Oeffinger Feuerwehrkommandant Marco Stiehl zum Bauvorhaben. „Die Sicherheit unserer Feuerwehrkameradinnen und -kameraden ist uns ein zentrales Anliegen“, betonte Fellbachs Oberbürgermeisterin Gabriele Zull beim Baustellenfest, zu dem die Stadt eingeladen hatte. Rund 500 Quadratmeter neuer Nutzfläche werden an das Gebäude angebaut, die Technik und der Altbestand werden für insgesamt 4,3 Millionen Euro ertüchtigt.

Konkret werden fehlende Umkleideflächen und Sanitärräume nachgerüstet, eine eigene Parkfläche für Feuerwehrangehörige wird errichtet, um Kollisionen zu vermeiden, und Büro- und Versammlungsflächen werden erweitert.

„Es ist eine Win-Win-Situation und eine sehr gute Tradition, dass in unseren Feuerwehrhäusern auch andere Vereine Räume nutzen“, stellte Zull in ihrer Rede fest. Im Feuerwehrhaus Oeffingen üben der Musikverein und der Liederkranz Oeffingen sowie die Musikschule. Die Vereinsräume werden ebenfalls erneuert und barrierearm ausgestattet.

Zeitkapsel in einem Pfeiler versenkt

Weil das Vorhaben mehrfach überarbeitet und angepasst wurde, gab es leichte Verzögerungen beim Baubeginn. Das Baustellenfest zeige jetzt aber, „dass wir auf einem guten Weg sind und – wenn alles glatt läuft – Ende 2026 wieder hier stehen und Einweihung feiern“, bekräftigte die Rathauschefin zur Freude des Oeffinger Feuerwehrkommandanten.

Zusammen mit Architekt Armin Klotz vom Büro hkplan hielten Zull und Stiehl das Bauvorhaben in einer Zeitkapsel für die Nachwelt fest und versenkten diese in einem Pfeiler.