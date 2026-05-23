Felix Neureuther: Großes Lob für seinen Vater Christian Neureuther

Ski-Star Felix Neureuther hat inzwischen vier Kinder. Ein wichtiger Lehrmeister für den Familienalltag ist sein eigener Vater. Vor allem dessen aktiven Lebensstil bewundert er an Christian Neureuther, wie er in einem Interview nun verriet.

Wenn Felix Neureuther (42) über seinen Vater spricht, klingt das nicht nach pflichtschuldiger Söhne-Romantik, sondern nach echtem Respekt. Der ehemalige Skirennfahrer erzählte jetzt gegenüber "Bunte.de", was ihn an Christian Neureuther (77) bis heute fasziniert - und das hat wenig mit dem früheren Slalomstar zu tun, der in den 1970er-Jahren zu den besten deutschen Skifahrern gehörte.

"Riesengroßes Vorbild" "Er macht immer noch viel Sport, geht raus", sagte Felix Neureuther und betonte, dass sein Vater noch immer topfit sei. "Und das mit 77 Jahren." Daher sei dieser für ihn ein "riesengroßes Vorbild". Nicht nur sportlich, sondern auch als Orientierung für die eigene Lebensführung und Erziehung.

Dass Bewegung für Felix Neureuther keine Frage der Disziplin, sondern eine selbstverständliche Haltung ist, führt er auf sein Elternhaus zurück. "Meine Eltern haben mir die Bewegung und den Sport immer vorgelebt. Und das prägt einen als Menschen natürlich schon sehr." Seine Mutter war die zweifache Olympiasiegerin Rosi Mittermaier (1950-2023), die 1976 zur nationalen Sportikone wurde. Felix Neureuther knüpfte an diese Familientradition an und feierte selbst zahlreiche Weltcupsiege.

Rezept für ein glücklicheres Leben

Heute gibt er die Werte seiner Eltern gemeinsam mit Ehefrau Miriam (35) weiter, mit der er seit 2017 verheiratet ist und vier Kinder hat. "Du willst Dinge vorleben, die du für wichtig hältst. Und da spielen Themen wie Bewegung und Ernährung natürlich eine riesengroße Rolle. Ich glaube, wenn du dich gut ernährst und dich richtig bewegst, dann bist du auch im Kopf fit. Dann kannst du ein viel glücklicheres Leben führen. Dazu kommen die sozialen Kontakte, die du durch den Sport schließt."

Auch der Wohnort der Familie trägt offenbar zum erfüllten, aktiven Alltag bei. "Wir haben das Glück, dass wir an einem Ort wohnen, an dem wir die Natur direkt vor der Haustür haben", schwärmte Neureuther von Garmisch-Partenkirchen. Im Winter Skifahren, im Sommer Wandern - Berge statt Fitnessstudio. Das sei ein "absolutes Privileg".