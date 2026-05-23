Felix Neureuther: Großes Lob für seinen Vater Christian Neureuther

Ski-Star Felix Neureuther hat inzwischen vier Kinder. Ein wichtiger Lehrmeister für den Familienalltag ist sein eigener Vater. Vor allem dessen aktiven Lebensstil bewundert er an Christian Neureuther, wie er in einem Interview nun verriet.
Wenn Felix Neureuther (42) über seinen Vater spricht, klingt das nicht nach pflichtschuldiger Söhne-Romantik, sondern nach echtem Respekt. Der ehemalige Skirennfahrer erzählte jetzt gegenüber "Bunte.de", was ihn an Christian Neureuther (77) bis heute fasziniert - und das hat wenig mit dem früheren Slalomstar zu tun, der in den 1970er-Jahren zu den besten deutschen Skifahrern gehörte.