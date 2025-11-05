Felix Lobrecht in Stuttgart: „Augen auf bei der Jahreswahl“ – Comedian reagiert auf Zu-Früh-Kommer

Nicht genau genug auf ihre Eintrittskarten geschaut haben in der vergangenen Woche Fans von Felix Lobrecht. Das hat nun auch der Comedian mitbekommen.
Mehrere Fans von Comedian Felix Lobrecht haben sich in der vergangenen Woche in die Schlange vor der Schleyerhalle gestellt. Ein Jahr zu früh. Die Show des 36-Jährigen findet am 29. Oktober 2026 statt. Die Jahreszahl auf den Eintrittskarten war ihnen entgangen. Lobrecht hat offenbar davon mitbekommen, und den durchaus lustigen Vorfall in seinem wöchentlichen Podcast „Gemischtes Hack“ thematisiert.