Er hat mit großen Namen zusammengearbeitet - bleibt selbst aber eher im Hintergrund. Starfotograf Felix Krüger spricht im Interview über sein erstes Promi-Shooting, den Einsatz von KI in der Fotografie und verrät, wie das perfekte Selfie gelingt.
Er hat bereits mit zahlreichen deutschen und internationalen Stars sowie großen Marken gearbeitet, doch seinen Namen kennen die wenigsten: Felix Krüger. Der Starfotograf lichtete unter anderem Caro Daur, Palina Rojinski, Otto Waalkes oder Joko Winterscheidt und Matthias Schweighöfer ab - aber auch internationale Stars wie Robbie Williams.