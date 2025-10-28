Felix Flad aus Stuttgart: Was macht „der mit dem pinken Bart“ ein halbes Jahr nach GNTM?

Andere sind bei „Germany’s Next Topmodel“ viel weiter gekommen, aber Felix Flad bleibt auch lange nach der Show im Kopf. Was macht er heute und wie schaut er auf das TV-Format?
Ein trüber Montagmittag im Stuttgarter Westen. Felix Flads pinke Haare und Bart wirken wie ein Leuchtsignal im Alltagsgrau. Auch für einen kleinen Jungen, vier oder fünf Jahre alt, der begeistert an die Scheibe des Café Netzer klopft und Felix fröhlich zuwinkt. Gefragt, ob ihm das öfter passiere, antwortet der 28-Jährige: „Ich werde schon oft angesprochen. Ich bin ja auch schwer zu verwechseln.“