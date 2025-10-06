Felix Baumgartner: Ursache für Absturz steht fest

Im Juli ist Felix Baumgartner bei einem Paragliding-Unfall ums Leben gekommen. Ein Staatsanwalt erklärt jetzt, dass die Ursache für den Absturz ermittelt wurde.
Der österreichische Extremsportler Felix Baumgartner (1969-2025) ist Mitte Juli im Alter von 56 Jahren bei einem Paragliding-Unfall ums Leben gekommen. Mehrere Wochen später ist die Ursache für den Unfall geklärt, wie die "Bild" berichtet. Es hatte Untersuchungen darüber gegeben, warum Baumgartner die Kontrolle über seinen Schirm verlor und abstürzte.