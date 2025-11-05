Felipe und Letizia feiern Galadinner mit dem Sultan von Oman

Das spanische Königspaar hat den Sultan von Oman während seines Staatsbesuchs mit einem Galadinner geehrt. Königin Letizia hat sich für den Anlass besonders in Schale geworfen.

König Felipe VI. (57) und Königin Letizia (53) von Spanien haben zu Ehren von Haitham bin Tariq Al Said (70), dem Sultan von Oman, ein Galadinner ausgerichtet. "Heute Abend fand im Königspalast Madrid das Galadinner statt, zu dem das Königspaar zu Ehren des Sultans von Oman anlässlich seines Staatsbesuchs in Spanien zur Stärkung der bilateralen Beziehungen zwischen den beiden Ländern geladen hat", heißt es im offiziellen Instagram-Post des Königshauses. Königin Letizia sorgte dabei mit ihrem Auftritt für royalen Glamour.

Letizia mit Perlen-Tiara und eleganter Robe Letizia begrüßte die Gäste im Thronsaal laut der spanischen Zeitschrift "Hola" in einem kobaltblauem Kleid von The 2nd Skin Co. mit Schleifenverzierungen an den Ärmeln. Die bodenlange Robe mit Schleppe hatte sie bereits im April 2024 in Amsterdam getragen. Dazu kombinierte sie Diamantohrringe, die Auszeichnung des Ordens von Oman als Halskette und die mit Perlen und Diamanten verzierte Cartier-Loop-Tiara - eines der auffälligsten Schmuckstücke der königlichen Sammlung.

In einer Rede betonte der König laut dem Königshaus: "Lasst uns eine Zusammenarbeit fördern, die unsere Beziehungen rund um gemeinsame Projekte bekräftigt, unseren jungen Menschen neue berufliche Horizonte eröffnet und uns dazu führt, weiter zu wachsen und voneinander zu lernen." Gemäß einer Mitteilung waren zu dem Dinner auch "prominente Persönlichkeiten aus den Bereichen Wirtschaft und Kultur beider Länder" eingeladen.

Spanien ist für seine engen Beziehungen in den Mittleren Osten bekannt. Der in Skandale verwickelte Ex-König Juan Carlos genießt sein Exil auf Einladung des Herrschers von Abu Dhabi, kann seine Heimat aber jederzeit ungehindert besuchen.

Der Sultan von Oman stattet Spanien von 3. bis 5. November einen Besuch ab. "Im vergangenen Mai hatte er seine Staatsreise nach Spanien verschoben, nachdem die Mutter seiner Frau, Ahad bint Abdullah Al Busaidiyah, verstorben war", berichtet das Königshaus. Nach dem offiziellen Empfang am Dienstag traf sich Felipe mit seinem Gast im Zarzuela-Palast zu einem Gespräch, bevor es zu einem gemeinsamen Mittagessen mit Königin Letizia ging.