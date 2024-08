Felipe geleitet seine Mutter: Ferien auf Mallorca: Spanische Königsfamilie besucht Fischrestaurant

Die Sommerferien verlaufen in diesem Jahr für die spanischen Royals etwas stressiger als gewohnt: Denn immer wieder verabschieden sich einzelne Mitglieder, um Termine wahrzunehmen. Doch für einen Restaurantbesuch kamen am Sonntag alle in Palma zusammen.

Die spanische Königsfamilie befindet sich derzeit im Sommer-Urlaub auf Mallorca. Mit dabei sind neben König Felipe VI. (56), Königin Letizia (51) sowie den Töchtern Leonor (18) und Sofía (17) auch Altkönigin Sophia (85) und deren Schwester Irene (82). Sophia wurde beim Bummel durch Palma am Sonntagabend (4. August) liebevoll von ihrem Sohn geleitet, bei dem sie sich untergehakt hatte.

Schon 2023 waren sie im "Mia"

Die Königsfamilie zeigte sich in legerer Sommerkleidung und besuchte ein Lokal in Meeresnähe, das laut "Mallorca-Zeitung" für seine Fischspezialitäten und Reisgerichte bekannt ist. Auch den Royals ist es das "Mia" wohl nicht unbekannt: Sie sollen bereits im vergangenen Sommer in dem Restaurant in Palmas Küstenviertel Portitxol gespeist haben.

So entspannt die Royals auf dem Weg zum Fischlokal wirkten, so unentspannt gestaltet sich in diesem Sommer ihre Ferienzeit. Denn der Urlaub wird immer wieder von Terminen unterbrochen.

Die Familie teilte sich in den vergangenen Tagen auf. So waren zunächst Leonor und Sofía in Paris, um die spanischen Athleten bei den Olympischen Spielen anzufeuern, dann folgte Letizia. Wie die "Mallorca-Zeitung" berichtete, soll Felipe angeblich in den nächsten Tagen in die französische Hauptstadt fliegen. Seine Mutter Sophia könnte dann bei der Abschlusszeremonie zugegen sein. Aber auch in Spanien nehmen die Royals trotz Ferien offizielle Pflichten wahr. So verlieh Felipe gerade die Trophäen bei der Segelregatta in Palma.