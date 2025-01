Felicity Souter in Waiblingen: Rezepte für mehr Kunstgenuss

1 Die Künstlerin Felicity Souter (Mitte) mit Bäckermeister Hermann Schöllkopf an der riesigen Teigschüssel Foto: Gottfried Stoppel

Die Künstlerin Felicity Souter macht Koch-Kunst im wahrsten Sinne des Wortes – sie bäckt zum Beispiel van Goghs „Sonnenblumen“ nach. Bei einem Besuch in Waiblingen hat sie auch das Brezelschlingen gelernt.











Felicity Souter hat schon so manches Gemälde in Essen verwandelt – und die Rezepte in dem dicken Kochbuch „Kunst Kochen“ vereint. Monets „Getreideschober am Morgen“, Vincent van Goghs „Sonnenblumen“ oder ein abstraktes Gemälde von Lee Krasner – alles kein Problem für die englische Autorin, Malerin und Food-Stylistin. An diesem Vormittag aber steht die 30-Jährige in der Backstube in Waiblingen und hat vom Firmenchef Hermann Schöllkopf eine besondere Aufgabe bekommen: Sie soll das schwäbische Backwerk schlechthin – eine Brezel – formen. Gar nicht so einfach, stellt Felicity Souter fest, die sich darauf eingestellt hatte, ihr Rezept für Claude Monets „Getreideschober am Morgen“ zu backen.