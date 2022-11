1 Zur Reinigung der Felgen kann man auch Hausmittel verwenden. Foto: SofikoS / shutterstock.com

Die Autowäsche kann eine Wissenschaft für sich sein. Es gibt allerhand Putzutensilien, Spezialreiniger und andere Spielereien, die dabei helfen sollen, jeden Winkel des Fahrzeuges blitzeblank zu schrubben. Den meisten Autobesitzern reicht jedoch ein einigermaßen sauberes Erscheinungsbild ihres Wagens. In diesem Fall kann man statt chemischen Reinigern auch auf Hausmittel setzen. Allerdings gilt es dabei einige Dinge zu beachten.

Felgen reinigen: ADAC warnt vor Hausmitteln

Der ADAC empfiehlt, beim Reinigen von Alufelgen auf säurehaltige oder alkalische Produkte wie Essig oder Cola zu verzichten. Die Reinigungsmittel sollten im besten Fall pH-neutral sein, um die Oberflächen der Felge nicht anzugreifen. Auch stehen die Autoexperten anderen Hausmitteln skeptisch gegenüber, da diese die Felgen zerkratzen können, was zur Folge hat, dass sich Straßenschmutz leichter festsetzen kann. Wer der Umwelt zuliebe also auf Hausmittel zum Reinigen der Felgen setzen will, sollte das im Hinterkopf behalten.

Natron als Felgenreiniger

Natron erhalten Sie im Drogeriemarkt in Pulverform. Mischen Sie das Natron mit etwas Wasser, sodass eine Paste entsteht. Tragen Sie diese auf die Felgen auf und schrubben Sie die Oberflächen mit einem Schwamm oder einem Tuch sauber. Noch leichter geht die Reinigung mit einem Bürstenaufsatz für die Bohrmaschine (Auf Amazon kaufen / ANZEIGE) von der Hand. Spülen Sie die Reste mit Wasser ab. Bitte beachten Sie, dass bei dieser Reinigungsmethode Kratzer entstehen können.

Felgen reinigen mit Spülmittel

Spülmittel findet sich in so gut wie jedem Haushalt. Es kann nicht nur zum Reinigen des schmutzigen Geschirrs verwendet werden, sondern auch zur Reinigung der Felgen. Mischen Sie ein Putzwasser mit einem Schuss Spülmittel an und schrubben Sie die Felgen sauber. Eine spezielle Felgenbürste (Auf Amazon kaufen / ANZEIGE) kann dabei helfen, alle Ecken und Winkel zu erwischen. Spülen Sie die Felgen danach gründlich mit Wasser ab.

Zahnpasta als Poliermittel

Mit haushaltsüblicher Zahnpasta können Sie die Felgen polieren. Tragen Sie die Zahnpasta auf die leicht angefeuchtete Felge auf und schrubben Sie sie mit einem Tuch oder Schwamm sauber. Spülen Sie die Reste gründlich mit Wasser ab. Bitte beachten Sie, dass auch die Zahnpasta die Felgen zerkratzen kann. Im Zweifelsfall sollte Sie daher auf herkömmliche Reiniger umsteigen.

Felgen zum Glänzen bringen

Nach der Reinigung können Sie die sauberen Felgen mit etwas Margarine einschmieren, um sie zum Glänzen zu bringen. Der Effekt hält jedoch nur wenige Tage an und wird spätestens bei einem Regenschauer weggewaschen.

Kann man Alufelgen mit Essig und Cola reinigen?

Wie bereits erwähnt, empfehlen die Experten des ADAC, keine säurehaltigen Reiniger wie Essig oder Cola für die Felgen zu verwenden. Wenn Sie es dennoch probieren wollen, sollten Sie die Flüssigkeit direkt im Anschluss an die Reinigung mit Wasser abspülen, damit die Oberflächen der Felge nicht angegriffen werden. Testen Sie die Wirkung im Idealfall vorher an einer unauffälligen Stelle.

Felgenreinigung: Achtung, Grundwasserschutz!

Die Autowäsche auf dem eigenen Grundstück oder öffentlichen Flächen ist aufgrund des Grundwasserschutzes nicht überall in Deutschland gestattet. Verstöße können mit Bußgeldern geahndet werden. Bitte wenden Sie sich daher an die Behörden vor Ort, um herauszufinden, wie die Bestimmungen in Ihrer Gemeinde sind. Im Zweifelsfall müssen Sie die Autowäsche in einer Waschanlage oder einer SB-Anlage durchführen. Weitere Informationen dazu finden Sie beim Umweltbundesamt.