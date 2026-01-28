In einem Altpapier-Lkw beginnt es zu brennen. Geistesgegenwärtig steuert die Besatzung einen Feldweg bei Leonberg an – und kippt den Müll auf den Asphalt. Dann kommt die Feuerwehr.

Der Geistesgegenwart zweier Müllwerker der Abfallwirtschaft Böblingen ist es zu verdanken, dass es beim Brand in einem Müll-Lkw nicht zu einem größeren Schaden kam. Die beiden hatten gegen 8.15 Uhr am Mittwoch im Bereich der Leonberger Hoffmannstraße Altpapier eingesammelt. Plötzlich bemerkte einer der Männer, dass es aus dem Inneren des Lasters rauchte – gleich darauf waren auch Flammen zu sehen.

Feuerwehrkommandant lobt die Reaktion der beiden Müllwerker „Sie haben schnell und besonnen reagiert“, bestätigt der Leonberger Feuerwehrkommandant Wolfgang Zimmermann auf Nachfrage. Sie fuhren mit dem Lastwagen auf einen Feldweg neben der Feuerbacher Straße, öffneten die Heckklappe und kippten das brennende Altpapier auf den Asphalt.

Kurz darauf traf bereits die alarmierte Feuerwehr Leonberg ein, die sich somit darauf konzentrieren konnte, den brennenden Altpapierhaufen zu löschen. Der Müll-Lkw stand mit offenem Laderaum in sicherer Entfernung. Die Einsatzkräfte der Wehr gingen mit Atemschutzausrüstung zu Werke, löschten und zogen den Papiermüll auseinander.

Unterdessen hatte das Landratsamt Böblingen einen Radlader mitsamt Container zur Einsatzstelle entsandt. Der durch das Löschen durchnässte Papiermüll wurde aufgeladen und abtransportiert. Die Feuerwehr begleitete und unterstützte die Aktion und rückte nach fast drei Stunden schließlich wieder ab. Was das Feuer ausgelöst hat, ist nicht bekannt.