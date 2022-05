1 Ein 18-Jähriger war in Asperg mit einem gestohlenen Roller unterwegs. Foto: dpa/Carsten Rehder

Ein Rollerfahrer hat sich in Asperg eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Wie sich zeigt, war der junge Mann nicht grundlos vor den Beamten davon gefahren.















Link kopiert

Polizisten haben sich in Asperg (Kreis Ludwigsburg) eine Verfolgungsjagd mit einem Rollerfahrer geliefert. Die Hatz endete, als dieser stürzte und die Beamten ihn kurz darauf festnahmen. Die Streife war am Sonntag gegen 17.40 Uhr eigentlich auf den 18-Jährigen aufmerksam geworden, weil dieser keinen Helm trug. Als die Polizisten den jungen Mann in der Südlichen Alleenstraße zum Anhalten bewegen wollten, gab er Gas und flüchtete.

In der Saarstraße kollidierte der 18-Jährige zunächst mit dem Transporter eines Paketzustellers, der am Fahrbahnrand parkte. Der Zusammenstoß hielt ihn jedoch nicht davon ab, weiterzufahren. Auf einem parallel zur Eglosheimer Straße verlaufenden Feldweg stürzte er schließlich in einer Kurve und verletzte sich dabei. Wie sich herausstellte, hat der 18-Jährige keinen Führerschein, das Gefährt hatte er ohne Wissen des Besitzers „ausgeliehen“. Die Polizei hat weitere Ermittlungen aufgenommen.