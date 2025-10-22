Schnee auf dem Feldberg - Saisonstart im November

Das Skigebiet Feldberg im Schwarzwald bereitet sich für die Wintersportsaison vor. Einen Starttermin gibt es auch schon. Liegt dann genug Schnee?

Fast pünktlich mit dem ersten Schneefall auf dem Feldberg, der am Freitag kommen könnte, wird heute die Skisaison angekündigt: Das große Skigebiet im Hochschwarzwald will am 29. November die Wintersportsaison einläuten - falls der Schnee auf den Pisten ausreicht. „Im Idealfall können wir bereits an diesem Termin unseren Gästen ein Angebot machen“, sagte der Geschäftsführer der Feldbergbahnen GmbH, Kai Lebrecht, in Todtnau (Kreis Lörrach).

„Sollte ein Schneewunder passieren, werden wir alles tun, was in unserer Hand liegt, um früher aufzumachen“, fügte er mit Blick auf den Zeitraum vor dem 29. November hinzu.

Erster Schnee auf dem Feldberg erwartet

Der Einstiegspreis für ein Standard-Internetticket werde im Vorjahresvergleich bei 39 Euro stabil bleiben, sagte der Manager auf Anfrage. Das Unternehmen führte schon vor Jahren ein flexibles Preissystem ein, das einen vorzeitigen Onlinekauf belohnt.

Tickets sind aber an Ort und Stelle auch an Tageskassen und Automaten erhältlich. Weitere Angaben zu Preisen und Angeboten im Skigebiet will Lebrecht heute Nachmittag (15 Uhr) in Feldberg (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald) machen.

„Die finanzielle Situation ist nicht rosig, aber sie ist stabil“

Die Feldbergbahnen betreiben Lifte und Bahnanlagen und sind im Auftrag von drei Kommunen für den Skibetrieb in dem Gebiet verantwortlich. Es ist nach eigenen Angaben das größte Deutschlands nördlich der Alpen.

Ziel sei es, mehr Tickets zu verkaufen, sagte Lebrecht. „Der Sommerbetrieb wird immer wichtiger.“ Außerhalb der Wintersaison werden Wanderer, Touristen und Radfahrer in das beliebte Ausflugsgebiet befördert.

„Die finanzielle Situation ist nicht rosig, aber sie ist stabil“, sagte Lebrecht mit Blick auf sein Unternehmen. In den vergangenen Jahren war in der Öffentlichkeit mehrfach über eine drohende finanzielle Schieflage spekuliert worden. Die Feldbergbahnen hatten dies bereits zurückgewiesen.