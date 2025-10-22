Schnee auf dem Feldberg - Saisonstart im November

Das Skigebiet Feldberg im Schwarzwald bereitet sich für die Wintersportsaison vor. Einen Starttermin gibt es auch schon. Liegt dann genug Schnee?
Fast pünktlich mit dem ersten Schneefall auf dem Feldberg, der am Freitag kommen könnte, wird heute die Skisaison angekündigt: Das große Skigebiet im Hochschwarzwald will am 29. November die Wintersportsaison einläuten - falls der Schnee auf den Pisten ausreicht. „Im Idealfall können wir bereits an diesem Termin unseren Gästen ein Angebot machen“, sagte der Geschäftsführer der Feldbergbahnen GmbH, Kai Lebrecht, in Todtnau (Kreis Lörrach).