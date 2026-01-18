Der Bürgermeister von Feldberg will im Schwarzwald auf dem höchsten Berg des Landes Windräder bauen. Der Landesnaturschutzverband läuft dagegen Sturm.
Der Landesnaturschutzverband (LNV) hält nichts von Windrädern auf dem Feldberg. Es handele sich um eine Schnapsidee, sagte Gerhard Bronner, der Vorsitzender des Dachverbandes von 37 Naturschutzvereinen in Baden-Württemberg ist. Es sei zu begrüßen, wenn die regenerative Energiegewinnung und damit auch die Windenergie im Land ausgebaut werde. „Aber der Feldberg ist wirklich der allerletzte Ort im Land, der hierfür geeignet ist“, stellte Bronner klar.