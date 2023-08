1 Sten Brandenstein (rechts) und der HTC Stuttgarter Kickers kämpfen ab diesem Wochenende wieder im Freien um Punkte. Foto: Archiv Pressefoto Baumann

Die Zweitliga-Hockeyspieler des HTC Stuttgarter Kickers starten mit neun Zugängen in den zweiten Teil der Feldsaison. Doppel-Heimspieltag an diesem Wochenende.









Neun Neue im Vergleich zum ersten Teil der Feldhockey-Saison – darunter fünf Nationalspieler, namentlich Loris Grandchamp und Lars Kleikemper aus der Schweiz, Jatin Sharma und Christian DeAngelis aus den USA sowie Noa Sluga aus Kroatien (U 21). Heißt also auch mehr Qualität? Till Ziemssen beantwortet das mit einem „klaren Ja“. Der Trainer des Zweitligisten HTC Stuttgarter Kickers sieht seine Mannschaft „besser vorbereitet als zu Saisonbeginn und auch besser und flexibler aufgestellt“. Den Beweis kann das Team an diesem Wochenende am Doppel-Heimspieltag gegen den Tabellennachbarn TG Frankenthal (Samstag, 15 Uhr) und den Spitzenreiter SV Frankfurt 1880 (Sonntag, 16 Uhr) antreten.