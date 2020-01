Am Montag wird die Luft im Stadtbezirk Bad Cannstatt ähnlich gut wie am Vortag. Der Dienstag verspricht noch bessere Werte. Hier geht es zur aktuellen Luftvorschau.

Bad Cannstatt - Am Montag wird die Luft im Stadtbezirk Bad Cannstatt recht gut. Das ergeben die aktuellsten Daten des Wetterdiensts Kachelmannwetter. Auf einer Skala von 0 (sehr niedrig) bis 1 (extrem hoch) werden demnach 0,21 Punkte erreicht. Der Wert sagt uns, wie wahrscheinlich sich Feinstaub in der Luft ansammelt. Das Modell gibt Mittelwerte aus, in unmittelbarer Nähe von Straßen kann die Luft belasteter sein, im Grünen besser. Am ehesten kann Feinstaub zwischen 15 und 16 Uhr entweichen, am wenigsten zwischen 22 und 23 Uhr (vorhergesagt sind belastende 0,97 Punkte).

Somit wird die Luft am Montag laut der Prognose ähnlich gut wie am Sonntag. Da wurden im Tagesmittel 25,6 Mikrogramm Feinstaub pro Kubikmeter Luft ermittelt. Das ist ein guter Wert, der unter dem EU-Grenzwert von 50 Mikrogramm liegt. Zwischen 0 und 1 Uhr wurden 36,1 Mikrogramm ermittelt - das war die höchste Belastung im Stadtbezirk Bad Cannstatt am Sonntag. Nachts kann Nebel dafür sorgen, dass die Sensoren zu hohe Werte ausgeben. Laut der Weltgesundheitsorganisation wird es für Menschen bei Werten über 20 Mikrogramm langfristg ungesund.Die staatliche Landesanstalt für Umwelt (LUBW) hat am Sonntag an der nächstliegenden Messstelle (Gnesener Straße in Bad Cannstatt) im Tagesschnitt 41,355 Mikrogramm ermittelt.

Am morgigen Dienstag soll die Luft besser werden (Wert: 0,11). Diesem Modell liegen Prognosen für die Ansammlung und Konzentration von Feinstaub zugrunde. Das funktioniert ähnlich wie der Feinstaubalarm. Ihn ruft die Stadt Stuttgart immer dann aus, wenn der Luftaustausch voraussichtlich schlecht ist und sich viele Schadstoffe, also etwa Feinstaub, in der Luft ansammeln.

Dieser Text wurde automatisiert erstellt - und zwar auf Grundlage von Messwerten des Ok Lab Stuttgart, der staatlichen Behörde LUBW sowie Vorhersagedaten von Kachelmannwetter. Wie diese Werte zustandekommen und wie wir die Messergebnisse weiterverarbeiten, erklären wir hier