Feinstaub am Neckartor in Stuttgart

7 Markierungsarbeiten in der Kurve am Neckartor in Stuttgart: Hier fährt jetzt nur noch der Bus. Foto: Lichtgut/Oliver Willikonsky

Da darf man gespannt sein: Aus Luftreinhaltungsgründen ist am Neckartor in Stuttgart eine neue Busspur eingerichtet worden. Jetzt werden auf der B 14 Richtung Bad Cannstatt noch längere Staus befürchtet.

Stuttgart - Bei Regen und Nässe sind die Markierungsarbeiten etwas mühsam – doch die neue Busspur auf der B 14 kann nichts aufhalten. 300 Meter lang ist die Extraspur zwischen Neckartor und Schwabengarage – seit Samstagmittag haben Autofahrer Richtung Bad Cannstatt nur noch zwei Spuren zur Verfügung. Alles soll der Luftreinhaltung dienen – und alles musste nach einer Weisung des Regierungspräsidiums schnell gehen.

„Zum Glück ist der Untergrund trocken gewesen“, sagt Jürgen Mutz vom städtischen Tiefbauamt zu den Arbeiten, die am Samstag gegen 5 Uhr begonnen hatten. Arbeiter koppelten die rechte Spur mit einer durchgezogenen Linie ab, brachten sechsmal den Hinweis „Bus“ auf. Jetzt dürfen hier nur noch Linienbusse und Elektroautos fahren. Damit können Autofahrer, die zum Amtsgericht oder ADAC wollen, aber nicht mehr von der B 14 her nach rechts in die Hauffstraße abbiegen.

Die neue Busspur ist umstritten – die Stadt war wegen möglicher Verkehrsprobleme dagegen. Allerdings geht es um die Luftreinhaltung und die Verpflichtung des Landes, den Verkehr an dieser Stelle um 20 Prozent zu reduzieren. So war es bei einem Vergleich vor dem Verwaltungsgericht 2016 ausgemacht – und nun soll der Effekt einer Busspur ausgetestet werden. Als Alternative droht ein temporäres Fahrverbot für Diesel mit Euro 5.

Start noch ohne Behinderungen

Am Samstagmittag waren noch keine größeren Verkehrsbehinderungen auf der B 14 im Bereich Willy-Brandt-Straße zu beobachten. Das eigentliche Problem droht allerdings am Ende der Busspur an der Kreuzung mit der Heilmannstraße: Dort muss nämlich der Expressbus von ganz rechts nach ganz links die Fahrspuren wechseln, weil dort die Expresspur der Cannstatter Straße beginnt. Und die Ampel hat keinen Signalgeber, der dem Bus in der Pool-Position ein paar Sekunden Vorsprung geben würde.

Die Kreuzung ist außerdem der Polizei wohl bekannt: Immer wieder werden dort Rotlichtverstöße von Autofahrern registriert. „Bei den Signalanlagen wird es noch Veränderungen geben“, sagt Jürgen Mutz, „aber in der Kürze der Zeit hat man das noch nicht programmieren können.“ Immerhin ist jetzt erst einmal die Busspur fertig. Und nach maximal drei Monaten Testphase will man ohnehin schlauer sein, ob das alles überhaupt für weniger Feinstaub am Neckartor sorgt.