Feinschmecker Awards: Stuttgarter Gastronomen ausgezeichnet – Beste Köchin aus dem Schwarzwald

Kulinarisch kann Stuttgart was: Das findet auch das Magazin „Der Feinschmecker“. Eva Klink und Bernd Kreis werden mit Preisen bedacht.
Das Magazin „Der Feinschmecker“ hat in seiner aktuellen Ausgabe die Gastro-Szene in Deutschland beleuchtet und zwei Stuttgarter Gastronomien mit besonderen Auszeichnungen bedacht. Eva Klink von der Wielandshöhe in Stuttgart wird als „Gastgeberin des Jahres“ ausgezeichnet: „In Eva Klink hat die genussvolle Küche ihres Vaters Vincent nicht nur eine wortgewaltige Botschafterin im Saal, Gäste dürfen sich zudem auf außergewöhnliche Tischkultur freuen, vom bestens gepflegten Tafelsilber bis zu liebevollen Details wie geeisten Champagnergläsern“, heißt es da.