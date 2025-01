Feinkost-Stand Ragoßnig in Stuttgart: „Hätte mir sonst das Herz gebrochen“ – der Markthalle treu in dritter Generation

1 Heribert und Dagmar Ragoßnig übergeben das Geschäft an ihre Tochter Steffi und deren Mann Dominic Ziegler. Foto: / Lichtgut/Ferdinando Iannone

Das Ehepaar Ragoßnig übergibt seinen Feinkost-Stand mit Obst und Gemüse an Tochter und Schwiegersohn. So geht es mit dem Unternehmen weiter, dass seit 1961 in der Markthalle in Stuttgart vertreten ist.











„Mir ist ein Stein vom Herzen gefallen!“ Was Thomas Lehmann, Chef von Märkte Stuttgart, dieses Bekenntnis entlockt, ist ein weiterer Wechsel in der Markthalle. Aber ein nahtloser, wie er inzwischen Seltenheitswert hat, und obendrein ein Generationswechsel, der auch alle Kunden, Stammkunden in der Mehrzahl, hoch erfreuen wird: Heribert und Dagmar Ragoßnig, schon die zweite Generation am Stand Feinkost Ragoßnig, Obst, Gemüse und Demeter-Produkte, übergeben das Geschäft im 64. Jahr seines Bestehens an die dritte Generation, ihre Tochter Steffi und deren Mann Dominic Ziegler. Zum 31. März 2025. Der Apfel fällt eben nicht weit vom Stamm.