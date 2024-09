Eine gute und eine schlechte Nachricht für alle Fans von "Die Discounter". Die vierte Staffel der Mockumentary wird Ende November Premiere feiern. Im Dezember sollen die letzten Folgen der Staffel bei Amazon Prime zum Abruf bereitstehen. Danach wird die Serie auf unbestimmte Zeit in eine Pause gehen.

Am 27. November kehrt das Team von Feinkost Kolinski und Filialleiter Torsten (Marc Hosemann, 54) zurück. Zunächst können Prime-Mitglieder sechs neue Folgen abrufen. Weitere vier Episoden werden am 23. Dezember folgen, wie Amazon Prime Video am Dienstag (24. September) mitteilte. Fans sollten sich die Folgen gut einteilen, denn danach müssen sie erst einmal auf neue "Discounter"-Geschichten verzichten. "Nach drei Jahren Schicht im Feinkost Kolinski ist es für das Team um Filialleiter Torsten Zeit für ein Sabbatical - 'Die Discounter' verabschiedet sich nach Staffel vier vorerst in eine Pause", heißt es in der Ankündigung.

Lesen Sie auch

"Andere Stoffe ausprobieren"

"Für uns ist 'Die Discounter' nicht einfach nur eine Serie, sondern zu großen Teilen auch unser Leben geworden", erklären die Serienschöpfer Bruno Alexander und Oskar und Emil Belton in einem gemeinsamen Statement. Nach vier Jahren durchgehender Power an "Die Discounter", wolle das Trio, das auch hinter der Comedy-Serie "Intimate." steckt, "gerne nochmal andere Stoffe ausprobieren". Die Mockumentary sei zur Kultserie und zum Publikumsliebling geworden, sagt Christoph Schneider, Prime Video Country Director DACH. Dem Produktionsteam wünsche man nur das Beste bei den kommenden Projekten und "Die Discounter" hätten "immer einen Platz in der Prime-Video-Familie und wir sind gespannt, was die Zukunft bringt".

Vierte Staffel "Die Discounter": Darum geht's

In der vierten Staffel schreibt der Kolinski Billstedt endlich schwarze Zahlen und Torsten (Hosemann) steht kurz vor seiner Beförderung. Pina (Klara Lange) hofft dadurch auf ihre Chance, endlich offiziell Filialleiterin zu werden. Im Team herrscht derweil Chaos: Titus (Bruno Alexander) plagt bei der Arbeit in der Eppendorfer Filiale das Heimweh nach Billstedt und zwischen ihm und Lia (Marie Bloching) ist der Beziehungsstatus "es ist kompliziert" nach wie vor gesetzt. Publikumsliebling Jonas (Merlin Sandmeyer) mischt wie gehabt den Markt und das Team mit seinen Jonas-Aktionen auf.

Neben Hosemann, Lange, Alexander, Bloching und Sandmeyer kehren auch Ludger Bökelmann (Peter), Rapperin Nura Habib Omer (Flora), David Ali Rashed (Sammy), Doris Kunstmann (Frau Jensen) und Wolfgang Michael (Wilhelm) zurück. Ebenso wird es wieder einige Gastauftritte geben.