Feine Sahne Fischfilet: Konzert hochverlegt Band spielt jetzt in größerer Halle

Von Jan Ulrich Welke 30. Oktober 2018 - 15:34 Uhr

Bombig: Feine Sahne Fischfilet kommen in die Porsche-Arena Foto: Bastian Bochinski

Der Andrang war groß, die Gelegenheit sowieso günstig: Das Konzert der Band Feine Sahne Fischfilet ist jetzt von den längst ausverkauften Wagenhallen in die Porschearena hochverlegt worden. Es gibt also wieder Tickets

Stuttgart - Das ausverkaufte Konzert von Feine Sahne Fischfilet am 24. November wird aufgrund der enormen Nachfrage von den Wagenhallen in die Porsche-Arena verlegt. die Band freut sich sehr und gibt dazu folgendes offizielles Statement ab.

„Baden-Württemberg, Hör zu! Leute, Wahnsinn, was in Stuttgart los ist: Seit Wochen werden wir bombardiert mit Nachrichten, dass Leute noch Tickets suchen und wir die Show auf unserer „Alles auf Rausch-Es geht weiter“-Tour hochverlegen sollen. Am Anfang waren wir nicht sicher, wollten nicht übermütig werden aber da der Termin echt frei war, haben wir es nun doch einfach gemacht! Das Konzert wird also von den Wagenhallen in die Porsche-Arena verlegt und es gibt ab sofort wieder Tickets! Bisher gekaufte Karten behalten natürlich ihre Gültigkeit. Beachtet bitte, dass auf Grund der höheren Kapazität der Einlass auf 18 Uhr vorgezogen wird. We are richtig happy!“

Tickets gibt es ab jetzt wieder an allen bekannten Vorverkaufsstellen und Online. Offen bleibt, ob die Verlegung des Konzerts auch etwas mit der Debatte um die Frage zu tun hat, ob die Wagenhallen überhaupt wie geplant für Konzertveranstaltungen geeignet sind. Matthias Mettmann vom Veranstalter Chimperator, der das Fischfilet-Konzert aurichtet, hatte in der Stuttgarter Zeitung massive Kritik an der Ausstattung der Wagenhallen geübt. Die Wagenhallen hätten nicht die versprochene Kapazität zu bieten, und es gebe viel zu wenige Parkplätze.

