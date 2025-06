In ZDFneo-Serie "My Ex" Erste Serienhauptrolle für Palina Rojinski

In der ZDFneo-Serie "My Ex" ist Palina Rojinski erstmals in einer Serienhauptrolle zu sehen. Ein neues Kapitel in ihrer Schauspielkarriere. Zuvor stand sie vor allem für Kino-Komödien wie "Willkommen bei den Hartmanns" oder "Nightlife" vor der Kamera.