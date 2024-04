1 Die Schmierereien zeigen unter anderem Hammer mit Sichel. Foto: privat

Das Wahlbüro des Abgeordneten Macit Karaahmetoglu in der Ludwigsburger Innenstadt wurde Ziel einer politischen Attacke. Auch Lars Klingbeil verurteilt den Vorfall.











Link kopiert



„Ich war noch nicht im Büro. Habe aber heute Morgen Bilder zugeschickt bekommen“, sagt Macit Karaahmetoglu, SPD-Bundestagsabgeordneter für den Wahlkreis Ludwigsburg. Was diese Fotos zeigen? Die Fensterscheiben des Wahlkreisbüros der SPD in der Unteren Markstraße in Ludwigsburg sind am Wochenende mit weißer Sprühfarbe beschmiert worden. Wann genau die Unbekannten zugeschlagen haben, ist unklar – laut Polizei irgendwann zwischen Samstag, 13 Uhr, und Sonntag, 10 Uhr.