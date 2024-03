Vor einem Jahr haben sie sich erstmals als Paar öffentlich präsentiert. Nun belegt Stefan Mross in einem neuen Schnappschuss, dass er mit seiner Freundin Eva Luginger noch immer glücklich ist. Lachend posiert er mit ihr Arm und Arm und lässt dazu kurz vor Ostern wissen, dass er "dankbar" sei.

Nach einem Jahr Beziehung haben sich Moderator Stefan Mross (48) und Schlagersängerin Eva Luginger (36) glücklich und verliebt in einem neuen Pärchenbild gezeigt.

Das Paar wünscht "einen schönen Feiertag"

Der langjährige Gastgeber der Sendung "Immer wieder sonntags" (Das Erste) teilte am Karfreitag auf seiner Instagram-Seite einen Gruß an seine knapp 41.000 Follower und postete dazu ein Foto, das ihn lächelnd Arm in Arm mit seiner Freundin zeigt. Dazu schrieb der 48-Jährige: "Wir wünschen euch einen schönen Feiertag." Hinzu fügte er noch die Hashtags "Sonne", "Liebe" und "dankbar". Bei dem Bild scheint es sich um einen Schnappschuss aus dem Urlaub zu zeigen, denn beide posieren mit Sonnenbrillen vor einem Pool.

Lesen Sie auch

Erster Pärchen-Auftritt im März 2023

Die beiden zeigten sich erstmals im März 2023 öffentlich zusammen. Die Beziehung sorgte für Aufsehen, da erst im November seine Trennung von Ehefrau Anna-Carina Woitschack (31) öffentlich geworden war. Auch Eva Luginger war noch verheiratet - und eine Freundin von Mross' Ex-Frau. Mit Woitschack war der Volksmusikstar seit 2016 zusammen, die Verlobung erfolgte 2019 live im TV, ebenso wie 2020 die Hochzeit. Die Sängerin fand aber ebenfalls schnell eine neue Liebe und präsentierte bereits im Dezember 2022 ihren neuen Freund Daniel.