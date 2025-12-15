Feiertage ohne Family: An Weihnachten allein zuhaus’ – aber nicht einsam

Und wann fährst du über Weihnachten zu deiner Familie? Nicht jeder kann oder will diese Frage beantworten. Wir verraten euch, wie ihr in Stuttgart allein durch die Feiertage kommt.
Nicht für jeden – und wenn wir ehrlich sind, vielleicht auch für die wenigsten – sind die Tage rund um den 24. Dezember das volle Familienglück. Vor allem immer mehr junge Leute entscheiden sich bewusst dagegen, ihre Familie zu besuchen. Andere sind aufgrund von Entfernung oder anderer Umstände dazu gezwungen, die Feiertage allein zu verbringen. Was auch immer der Grund ist: Lasst euch gesagt sein, ihr seid damit nicht allein.