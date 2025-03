Feiertage im April: Wie am besten Urlaub nehmen?

Geheimer BND-Bericht Der Ursprung von Sars-CoV-2 bleibt im Dunkeln

Der Bundesnachrichtendienst ging bereits 2020 davon aus, dass das Coronavirus mit hoher Wahrscheinlichkeit durch einen Laborunfall in China freigesetzt wurde. Der Virologe Martin Stürmer hält Viren aus dem Tierreich jedoch für weit gefährlicher als Krankheitserreger, an denen in Labors geforscht wird.