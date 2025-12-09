Feiertage am Wochenende: Mehr Arbeitstage im kommenden Jahr

Diskussionen um die Streichung von Feiertagen hatten zuletzt wieder Konjunktur. Dabei wird 2026 schon wieder an Tagen mehr gearbeitet, wie das Statistische Bundesamt ausgewertet hat.

Im kommenden Jahr wird in Deutschland voraussichtlich an mehr Tagen gearbeitet werden als im laufenden. Das geht aus einer am Dienstag veröffentlichen Auswertung des Statistischen Bundesamtes in Wiesbaden hervor. So gibt es 2026 bundesweit im Schnitt 250,5 Arbeitstage und damit 2,4 Tage mehr als 2025. Hauptgrund für den Anstieg ist demnach, dass Feiertage wie der 3. Oktober und der 26. Dezember 2026 auf das Wochenende fallen.

Rechnerischer und tatsächlicher Effekt Zuletzt hatte es wieder Diskussionen um die Streichung eines Feiertages gegeben; in diesem Fall der Ostermontag. Wirtschaftsvertreter argumentieren, dies würde die Produktivität erhöhen.

Laut Statistischem Bundesamt besteht zwar rechnerisch ein Zusammenhang von Arbeitstagen und Wirtschaftsleistung. So gelte die Faustregel, dass für jeden Arbeitstag mehr das Bruttoinlandsprodukt (BIP) um etwa 0,1 Prozentpunkte höher liegt. „Der tatsächliche Effekt kann aber davon abweichen, unter anderem weil die wirtschaftliche Bedeutung eines zusätzlichen Arbeitstages je nach dessen Lage im Jahr unterschiedlich ist“, so die Statistiker.

Zwischen Heiligabend und Silvester etwa ruhe die Arbeit in vielen Betrieben, obwohl es sich nicht um Feiertage handelt. Ein zusätzlicher Arbeitstag habe dann weniger Einfluss auf das BIP, als wenn der 1. Mai oder der 3. Oktober auf ein Wochenende fallen.