Feiertag im Kreis Ludwigsburg: Albverein appelliert für 1. Mai zur Rücksichtnahme

1 Am Feiertag zieht es viele Menschen raus in die Natur. Foto: dpa/Thomas Warnack

Am 1. Mai zieht es viele in die Natur. Damit das Miteinander von Wanderern, Radfahrern, Tieren und Natur funktioniert, weißt die Ortsgruppe Sachsenheim (Kreis Ludwigsburg) des Schwäbischen Albvereins auf einfache Regeln hin.











Der 1. Mai hat vor allem zwei historische Bedeutungen. Zum einen ist es der Tag der Arbeit und die Gewerkschaften führen deshalb Kundgebungen durch. Und darüber hinaus ist das Datum dafür bekannt, dass es an diesem Tag vor allem Wanderer hinaus in die Natur zieht. Wenn das Wetter schön ist, herrscht viel Betrieb draußen in Wald- und Feldflur. Helmut Mager, langjähriger Naturschutzwart der Ortsgruppe Sachsenheim des Schwäbischen Albvereins, kennt die Konflikte an diesem Feiertag.