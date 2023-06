1 Ausgeschäumt: Für Vereine bleibt es trotz neuer Verordnung relativ kompliziert, wenn sie feiern wollen. Foto: Guente/ E. Bergmann/Archiv

Maske, Abstand, Test: Anders als bei privaten Feiern müssen Vereine bei ihren Veranstaltungen genaue Vorgaben beachten. Wie kommt das an?









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Stuttgart und Region - Die To-do-Liste von Jasmin Pfaff ist lang: ein Hygienekonzept muss sie vorweisen und ein Wegekonzept. Sie muss erklären, wo genau Tische aufgestellt werden und nicht zu vergessen natürlich, all die Schilder, die auf die Coronaregeln hinweisen: Maske, Abstand, 3 G, Kontaktverfolgung. „Wir versuchen alles, unser Fest dieses Jahr stattfinden zu lassen“, sagt Pfaff über das Nachbarschaftsfest, das ihr Verein Olgäle 2012 in dem Quartier organisiert, in dem früher das Stuttgarter Kinderkrankenhaus beheimatet war.