Feiern in Stuttgart Party-Tipps für die Ostertage

Von red 29. März 2018 - 12:14 Uhr

Über das lange Oster-Wochenende feiern zu gehen, ist für viele Stuttgarter Tradition geworden. Wir haben die Übersicht, was an welchen Tagen in den Clubs der Stadt so läuft.





Stuttgart - Das Wochenende über Ostern bietet nicht nur wegen der Feiertage viele Möglichkeiten abends um die Häuser zu ziehen. Am Karsamstag endet auch die Fastenzeit und diejenigen, die sich nach christlichem Brauch 40 Tage in Verzicht geübt haben, dürfen beispielsweise wieder Alkohol trinken. Doch bereits am Gründonnerstag öffnen einige Stuttgarter Clubs trotz Tanzverbots ihre Türen.

Wer sich allerdings an das gesetzliche Verbot halten möchte und lieber zu Hause bleibt, hat am Samstag- sowie Sonntagabend immer noch die Chance sich nach dem üppigen Festtagsschmaus tanzend die Beine zu vertreten. In Stuttgart ist an allen vier Tagen ein breites Angebot verschiedener Musikrichtungen zu finden.

