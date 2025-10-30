Feiern am Wochenende: Hier könnt ihr trotz Tanzverbot eine gute Zeit haben

Am Samstag ist Allerheiligen und damit Tanzverbot im Kessel. Langweilig wird es trotzdem nicht. Wir verraten euch, auf welchen Veranstaltungen ihr trotzdem Spaß haben könnt.
Das Tanverbot legt den Kessel lahm? Von wegen! Ja, am Samstag ist Allerheiligen und damit Tanzverbot. In Stuttgart ist trotzdem einiges los. Wer nach Halloween noch Energie hat, sollte diese Events nicht verpassen. Außerdem: Das Tanzverbot gilt offiziell auch nur bis 0 Uhr. Danach darf wieder wild durch die Nacht getanzt werden.