Feierlichkeiten in Schweden: Prinzessin Estelle und Prinz Oscar grüßen zum Nationalfeiertag

In Schweden laufen die Feierlichkeiten zum Nationalfeiertag. Die Königsfamilie zelebriert das auch mit einem neuen Foto von Prinzessin Estelle und Prinz Oscar.

Die schwedische Königsfamilie hat zum heutigen Nationalfeiertag ein neues Bild von Prinzessin Estelle (13) und Prinz Oscar veröffentlicht. Die beiden Kinder von Kronprinzessin Victoria (47) und Daniel (51) von Schweden haben sich dafür im Freien ablichten lassen. Estelle, die hinter ihrer Mutter auf Platz zwei der Thronfolge steht, zeigt sich auf dem Foto in blau-gelber Tracht mit weißer Bluse. Ihre langen Haare trägt sie offen und im Mittelscheitel.

Die 13-Jährige hat den Arm liebevoll um die Schultern ihres jüngeren Bruders gelegt. Prinz Oscar hat sich für die Aufnahme zum Nationalfeiertag ebenfalls in Schale geworfen, er trägt einen dunklen Anzug, eine blaue Krawatte und ein weißes Hemd. Das Bild der beiden Nachwuchsroyals teilte der Palast auch auf Instagram. Dazu heißt es schlicht von Estelle und Oscar: "Schönen Nationalfeiertag!" Die Royal-Fans zeigen sich im Kommentarbereich begeistert. Unter anderem heißt es dort: "Wunderschöne Estelle! So wie Mama und der hübsche Oscar, so wie Papa."

Auch Prinzessin Ines in Tracht

Unterdessen sorgt auch der Auftritt des jüngsten Mitglieds des schwedischen Königshauses für Aufsehen. Auf Instagram teilte der Palast eine Aufnahme der kleinen Cousine von Estelle und Oscar: die erst vier Monate alte Prinzessin Ines. Auf dem Bild ist das royale Baby auf dem Arm seiner Mutter Prinzessin Sofia (40) in einer kleinen blau-gelben Nationaltracht zu sehen. Prinz Carl Philip (46) steht neben Frau und Tochter und winkt auf dem Schnappschuss gerade umstehenden Menschen zu. Dazu heißt es: "Prinz Carl Philip und Prinzessin Sofia haben jetzt gemeinsam mit Prinzessin Ines das königliche Schloss in Stockholm für Besucher geöffnet."

Damit wird sich zum Nationalfeiertag wohl die gesamte Königsfamilie sehen lassen. Neben König Carl Gustaf (79) und Königin Silvia (81) sowie Kronprinzessin Victoria, Prinz Daniel und ihren beiden Kindern wird auch mit den USA-Heimkehrern Prinzessin Madeleine (42), Ehemann Chris O'Neill (50) und den Kindern Prinzessin Leonore (11), Prinz Nicolas (9) und Prinzessin Adrienne (7) gerechnet.