Feierlichkeiten in London: Königin Camilla amüsiert sich bei VE-Day-Parade mit Veteranen

Die Royal Family um König Charles III. (76) und Königin Camilla (77) gedenkt diese Woche den britischen Veteranen des Zweiten Weltkriegs. Am Montagmittag wohnten die Royals vor dem Buckingham-Palast einer feierlichen Parade durch London bei und luden dazu auch einige Veteranen in die Royal Box ein. Besonders Camilla schien sich mit ihrem Sitznachbarn zu amüsieren.

Die 77-Jährige, gekleidet in einem saphirblauen Mantelkleid von Fiona Clare und einem farblich dazu passenden Hut, hatte zu ihrer Linken Ehemann Charles und zu ihrer Rechten Jack Mortimer, einen 101 Jahre alten Veteranen der Royal British Legion. Auf mehreren Fotos sind die beiden tief ins Gespräch vertieft und lachen einige Male sogar herzlich.

Mit ihrem Outfit ehrte Camilla zudem einen ganz besonderen Veteranen in ihrem Leben: Am Revers ihres Mantels trug die Königin laut "Daily Mail" eine Brosche der 12th Royal Lancers - das Regiment, dem ihr verstorbener Vater Major Bruce Shand (1917-2006) angehört hatte.

Der "Victory in Europe"-Day, auch VE Day abgekürzt, erinnert an den 8. Mai 1945. Die Feierlichkeiten zum 80. Jahrestag dauern in Großbritannien insgesamt vier Tage lang an. Im Anschluss an die Parade vor dem Buckingham-Palast folgt gegen 13:45 Londoner Zeit noch ein Flypast der Red Arrows. Die Royal Family um König Charles und Königin Camilla sowie Prinzessin Kate (43) und Prinz William (42) zeigt sich dann auf dem Balkon des Palasts. Anschließend soll das Königspaar noch einen Tee-Empfang mit rund 50 Veteranen im Palast abhalten.