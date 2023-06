So hat Heidi Klum ihren 50. Geburtstag gefeiert

1 Heidi Klum feierte am 1. Juni ihren 50. Geburtstag. Foto: Kathy Hutchins/Shutterstock

Heidi Klum hat ihren 50. Geburtstag offenbar groß gefeiert. Auf Instagram zeigt sie einige Einblicke in die Party im Stil der 20er Jahre.









Heidi Klum (50) hat auf Instagram Einblicke in die Feierlichkeiten zu ihrem 50. Geburtstag gegeben. In ihren Storys zeigt das Model, das in den USA lebt, kurze Videomitschnitte von der Party. Während ihre Gäste "Happy Birthday" singen, tanzt Klum dabei ausgelassen und mit einem strahlenden Lächeln. Auf einem Clip, den auch Fotograf Kristian Schuller (52) postete, bläst sie die Kerzen auf einer mehrstöckigen Torte aus. Das Geburtstagskind trägt einen Kopfschmuck aus glänzenden Schmucksteinen, passend zum hellen Glitzerkleid mit flügelähnlichem Feder-Oberteil.